Джошуа согласен приехать в Киев! Реванш с Усиком может пройти на "Олимпийском"

Усик vs Джошуа может пройти на "Олимпийском"

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа грозится убить Александра Усика. И грозится британец это сделать в Киеве.

В интервью каналу IFL TV Джошуа сообщил, что готов провести реванш в Украине.

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"Где будет бой – решают менеджеры. Я действительно приехал бы в Украину, если это нужно. Но поскольку Усик – чемпион и захочет на этом больше заработать, то будет выбирать место реванша. Но мне все равно куда ехать. Я приеду побеждать", – сказал Джошуа.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что второй бой Усика и Джошуа может состояться в столице Украины.

Напомним, что в конце сентября Энтони Джошуа проиграл Александру Усику свои пояса.

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Теперь в реванше Энтони надо выйти, занять центр ринга, идти вперед и со старта заставить Усика отступать – так считает знаменитый боксер Джош Тейлор.

Ранее престижное издание The Ring представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий. Джошуа не попал в десятку лучших, а вот Усик расположился на втором месте.