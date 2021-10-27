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Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
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Джошуа согласен приехать в Киев! Реванш с Усиком может пройти на "Олимпийском"

Андрей Трофимов
27 октября, 13:12
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что готов провести второй поединок с Александром Усиком в Украине

Усик vs Джошуа может пройти на "Олимпийском"

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа грозится убить Александра Усика. И грозится британец это сделать в Киеве.

В интервью каналу IFL TV Джошуа сообщил, что готов провести реванш в Украине.

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"Где будет бой – решают менеджеры. Я действительно приехал бы в Украину, если это нужно.

Но поскольку Усик – чемпион и захочет на этом больше заработать, то будет выбирать место реванша.

Но мне все равно куда ехать. Я приеду побеждать", – сказал Джошуа.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что второй бой Усика и Джошуа может состояться в столице Украины.

Напомним, что в конце сентября Энтони Джошуа проиграл Александру Усику свои пояса.

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Теперь в реванше Энтони надо выйти, занять центр ринга, идти вперед и со старта заставить Усика отступать – так считает знаменитый боксер Джош Тейлор.

Ранее престижное издание The Ring представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий. Джошуа не попал в десятку лучших, а вот Усик расположился на втором месте.

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