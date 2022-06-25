Джошуа – ганебна с*чка. Ф'юрі розгнівався на суперника Усика

Ф'юрі vs Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

У серпні відбудеться довгоочікуваний бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Боксери на повну готуються до поєдинку, а українець навіть заспівав пісню Скрябіна, щоб підігріти інтерес до бою

Переможець мегафайту може зустрітися з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона.

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Але сам Ф'юрі не в захваті від цієї витівки. Циганський король уже повісив рукавички на цвях і нарікає про поєдинок з Джошуа, що не відбувся. Винен у зриві поєдинку, на думку скандаліста, – Ентоні Джошуа.

"Я як мінімум шість разів намагався зробити цей бій, але щоразу мені це не вдавалося, адже я маю справу з незайманою. Примадонна, ганебна с*чка, яка не хоче битися. Він би не переміг мене навіть із бейсбольною битою, поки я спав", – цитує Ф'юрі talkSPORT.

/ Фото: Reuters, , Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, Ф'юрі та Ей Джей дійшли згоди про бій минулого літа, але переговори провалилися після того, як арбітражний суд ухвалив, що Циганський король за контрактом зобов'язаний провести третій бій з Вайлдером.

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Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Тим часом Джошуа вирішив битися з Олександром Усиком і програв йому всі пояси, спровокувавши реванш, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. Це зруйнувало всі надії на бій Ф'юрі проти Ей Джея.

Раніше Тайсон Ф'юрі пояснив, чому не хоче битися з Усиком. Британець вважає, що український боксер недостатньо авторитетний у надважкій вазі.

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