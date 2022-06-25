Джошуа – ганебна с*чка. Ф'юрі розгнівався на суперника Усика

Ф'юрі vs Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні
У серпні відбудеться довгоочікуваний бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Боксери на повну готуються до поєдинку, а українець навіть заспівав пісню Скрябіна, щоб підігріти інтерес до бою
Переможець мегафайту може зустрітися з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона.
Але сам Ф'юрі не в захваті від цієї витівки. Циганський король уже повісив рукавички на цвях і нарікає про поєдинок з Джошуа, що не відбувся. Винен у зриві поєдинку, на думку скандаліста, – Ентоні Джошуа.
"Я як мінімум шість разів намагався зробити цей бій, але щоразу мені це не вдавалося, адже я маю справу з незайманою. Примадонна, ганебна с*чка, яка не хоче битися.
Він би не переміг мене навіть із бейсбольною битою, поки я спав", – цитує Ф'юрі talkSPORT.
Нагадаємо, Ф'юрі та Ей Джей дійшли згоди про бій минулого літа, але переговори провалилися після того, як арбітражний суд ухвалив, що Циганський король за контрактом зобов'язаний провести третій бій з Вайлдером.
Тим часом Джошуа вирішив битися з Олександром Усиком і програв йому всі пояси, спровокувавши реванш, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. Це зруйнувало всі надії на бій Ф'юрі проти Ей Джея.
Раніше Тайсон Ф'юрі пояснив, чому не хоче битися з Усиком. Британець вважає, що український боксер недостатньо авторитетний у надважкій вазі.