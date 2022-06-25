Джошуа – позорная с*чка. Фьюри разгневался на соперника Усика

Фьюри vs Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

В августе состоится долгожданный бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Боксеры во всю готовятся к поединку, а украинец даже спел песню Скрябина, чтобы подогреть интерес к бою.

Победитель мегафайта может встретиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона.

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Но сам Фьюри не в восторге от этой затеи. Цыганский король уже повесил перчатки на гвоздь и сетует о несостоявшемся поединке с Джошуа. Виновен в срыве поединка, по мнению скандалиста, – Энтони Джошуа.

"Я как минимум шесть раз пытался сделать этот бой, но каждый раз мне это не удавалось, ведь я имею дело с девственницей. Примадонна, позорная с*чка, которая не хочет драться. Он бы не победил меня даже с бейсбольной битой, пока я спал", – цитирует Фьюри talkSPORT.

Фьюри вернется в ринг, как только появится достойный соперник / Фото: Reuters, DailyStar, Коллаж: Сегодня

Напомним, Фьюри и Эй Джей пришли к соглашению о бое прошлым летом, но переговоры провалились после того, как арбитражный суд постановил, что Цыганский король по контракту обязан провести третий бой с Уайлдером.

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Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Тем временем Джошуа решил сразиться с Александром Усиком и проиграл ему все пояса, спровоцировав реванш, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Это разрушило все надежды на бой Фьюри против Эй Джея.

Ранее Тайсон Фьюри объяснил, почему не хочет драться с Усиком. Британец считает, что украинский боксер недостаточно авторитетен в супертяжелом весе.

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