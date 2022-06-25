Тайсон Ф'юрі пояснив, чому не хоче битися з Усиком

Британський боксер вважає, що Олександр Усик поки що собі не заробив авторитет у надважкій вазі

Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик зараз зайнятий підготовкою до реваншу з Ентоні Джошуа. Боксер так розкручує свій поєдинок, що навіть заспівав пісню Скрябіна.

Якщо Усик і вдруге переможе Джошуа, то може зустрітися з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона.

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Проте британець не дуже горить бажанням битися з Усиком.

"Олександр щойно прийшов у суперважку вагу. Його не можна враховувати. Не можна порівнювати з іншими боксерами. Ось коли він буде у важковаговиках років 10, тоді й поговоримо про бій", – заявив Ф'юрі.

Усик vs Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сам Тайсон взяв у руки зброю, щоб навчитися стріляти. Він готовий йти воювати добровольцем, якщо Росія нападе на Велику Британію.