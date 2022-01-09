Джошуа відмовиться від реваншу з Усиком! Що налякало британця

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Раніше ESPN спрогнозував, що реванш Усик – Джошуа не відбудеться 2022 року. Едді Гірн поділяє цю думку, але тільки в тому разі, якщо Джошуа не буде готовим до ще одного поєдинку проти українця.

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Коментуючи пошуки нового тренера для Джошуа, Гірн зазначив, що це буде величезний ризик, адже до ймовірного бою залишається 12 тижнів, частина цього часу піде на знайомство з новим наставником.

"Це величезний ризик, але якщо ви відчуваєте, що вам потрібні зміни і ви більше не можете продовжувати в тому ж дусі, альтернатива набагато ризикованіша.

Ентоні Джошуа шукає нового тренера Фото: Instagram

Якщо Ей-Джей не внесе жодних змін і його не влаштовуватиме підхід до реваншу, я відчуваю, що ми не повинні погоджуватися на цей реванш", – сказав Гірн, якого цитує mirror.co.uk.

Проте промоутер підтримує рішення Джошуа. Він вважає, що ключовим моментом у реванші проти Усика для Ентоні може стати психологічний комфорт під час підготовки.

Ентоні Джошуа потрібно повернути упевненість Фото: Wikipedia

До речі, раніше ми писали, що найкращий боксер світу готує Джошуа до реваншу. Легендарний Флойд Мейвезер приєднався до тренувального табору Ей-Джея та готовий допомогти другу повернути пояси у реванші з Усиком.