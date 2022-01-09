Джошуа откажется от реванша с Усиком! Что напугало британца

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ранее ESPN спрогнозировал, что реванш Усик – Джошуа не состоится в 2022 году. Эдди Хирн разделяет это мнение, но только в том случае, если Джошуа не будет готов к еще одному поединку против украинца.

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Комментируя поиски нового тренера для Джошуа, Хирн отметил, что это будет огромный риск, ведь до вероятного боя остается 12 недель, часть этого времени уйдет на знакомство с новым наставником.

"Это огромный риск, но, если вы чувствуете, что вам нужны перемены, и вы больше не можете продолжать в том же духе, альтернатива гораздо более рискованна.

Энтони Джошуа ищет нового тренера. Фото: Instagram

Если Эй-Джей не внесет никаких изменений и его не будет устраивать подход к реваншу, я чувствую, что мы не должны соглашаться на этот реванш", – сказал Хирн, которого цитирует mirror.co.uk.

Впрочем, промоутер поддерживает решение Джошуа. Он считает, что ключевым моментом в реванше против Усика для Энтони может стать психологический комфорт во время подготовки.

Энтони Джошуа нужно вернуть уверенность Фото: Wikipedia

Кстати, ранее мы писали, что лучший боксер мира готовит Джошуа к реваншу. Легендарный Флойд Мейвезер присоединился к тренировочному лагерю Эй-Джея и готов помочь другу вернуть пояса в реванше с Усиком.