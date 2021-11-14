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Верес --
27 листопада 00:00
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Ворскла --
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Дженоа – не рівень Шевченка. Мілевського здивував вибір Миколайовича

Сергій Шаховець
14 листопада, 10:29
Ексгравець київського Динамо та збірної України Артем Мілевський поділився своїми спогадами про спільні виступи з Андрієм Шевченком та прокоментував його призначення у Дженоа

Обидва футболісти не один рік разом захищали кольори національної команди України, а після повернення Шевченка до Динамо пограли й у рідному клубі.

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В інтерв'ю Youtube-каналу Комент.Шоу Артем Мілевський згадав кумедний випадок із поверненням Шеви до Динамо і прокоментував його рішення очолити Дженоа.

"Я радий за Шевченка. Миколайович багато разів мені і підказував, і допомагав.

Коли він повернувся до Динамо з Челсі, тренером був Газзаєв. Шевченко вийшов у другому таймі і каже мені: "Малий, мені треба сьогодні забити". Кажу: "Добре, все зробимо, заб'єш".

Потім був пенальті, кажу: "Забивай". Чудово можу говорити про Шевченка.

Його прихід у Дженоа став для мене маленьким сюрпризом. Враховуючи його амбіції, гадаю, він хотів би більшого. Челсі, Мілан", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко кілька днів тому став головним тренером італійської Дженоа. Завдання екснаставника збірної України не з простих – потрібно врятувати "грифонів" від вильоту до Серії Б.

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