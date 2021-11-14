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Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
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Дженоа – не уровень Шевченко. Милевского удивил выбор Николаевича

Сергей Шаховец
14 ноября, 10:29
Экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился своими воспоминаниями о совместных выступлениях с Андреем Шевченко и прокомментировал его назначение в Дженоа

Оба футболиста не один год вместе защищали цвета национальной команды Украины, а после возвращения Шевченко в Динамо поиграли и в родном клубе.

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В интервью Youtube-каналу Коммент.Шоу, Артем Милевский вспомнил забавный случай с возвращением Шевы в Динамо и прокомментировал его решение возглавить Дженоа.

"Я рад за Шевченко. Николаевич много раз мне и подсказывал, и помогал.

Когда он вернулся в Динамо из Челси, тренером был Газзаев. Шевченко вышел во втором тайме и говорит мне: "Малый, мне надо сегодня забить". Говорю: "Хорошо, все сделаем, забьешь".

Потом был пенальти, говорю: "Забивай". Отлично могу говорить о Шевченко.

Его приход в Дженоа стал для меня маленьким сюрпризом. Учитывая его амбиции, думаю, он хотел бы большего. Челси, Милан", – сказал Милевский.

Напомним, что Андрей Шевченко несколько дней назад стал главным тренером итальянской Дженоа. Задание экс-наставника сборной Украины не из простых – нужно спасти "грифонов" от вылета в Серию Б.

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