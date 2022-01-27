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Дженоа не відпустила Андрія Шевченка до збірної Польщі – джерело

Андрій Трофімов
27 січня, 18:56
Італійський клуб не погодився достроково розірвати контракт із українським фахівцем, про це повідомив журналіст Ігор Циганик

Андрій Шевченко залишається тренером Дженоа / Фото: genoacfc.it

Андрій Шевченко був згоден очолити збірну Польщі перед стиковими матчами чемпіонату світу 2022 року. Але неприємність прийшла, звідки не чекали. Тренера відмовилася відпускати Дженоя.

Про це повідомив у Twitter відомий український журналіст Ігор Циганик.

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"Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Контракт з Дженоа не вдалося розірвати! Тепер поляки обирають між своїми!" – написав Циганик.

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Унікальність ситуації в тому, що Шевченка звільнили з Дженоа, але не розірвали з ним контракту, щоб не платити одразу всі відступні. Українець запропонував керівництву італійського клубу виплатити йому всю зарплату, яка б належала йому до літа 2024-го (це більше 6 млн євро), але отримав відмову.

Як повідомлялося раніше, оплатити послуги Шеви допоможе польський уряд, при цьому українець стане найоплачуванішим наставником в історії збірної Польщі.


Шевченко і польські уболівальники / Фото: Колаж: Сьогодні