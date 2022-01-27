Дженоа не отпустила Андрея Шевченко в сборную Польши – источник

Андрей Шевченко остается трениром Дженоа / Фото: genoacfc.it

Андрей Шевченко был согласен возглавить сборную Польши перед стыковыми матчами чемпионата мира 2022 года. Но неприятность пришла откуда не ждали. Тренера отказалась отпускать Дженоа.

Об этом сообщил в Twitter известный украинский журналист Игорь Цыганик.

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"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Контракт с Дженоа не удалось разорвать! Теперь поляки выбирают между своими!" – написал Цыганик.

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Уникальность ситуации в том, что Шевченко уволили из Дженоа, но не разорвали с ним контракт, чтобы не платить сразу все отступные. Украинец предложил руководству итальянского клуба выплатить ему всю зарплату, которая полагалась бы ему до лета 2024-го (это более 6 млн евро), но получил отказ.

Как сообщалось ранее, оплатить услуги Шевы поможет польское правительство, при этом украинец станет самым высокооплачиваемым наставником в истории сборной Польши.



