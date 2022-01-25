Залізуть у кишеню всім полякам: стало відомо, звідки гроші на Шеву

Колишній тренер збірної України та італійської Дженоа стане найоплачуванішим наставником в історії польської національної команди

Шевченко і польські уболівальники / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша готується оголосити Андрія Шевченка новим тренером збірної Польщі.

Сам українець уже дав на це згоду. Він отримуватиме 2,5 млн євро на рік.

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Польський журналіст Петро Слонка у коментарі Футбол NEWS розповів, звідки гроші на Шеву.

"Нещодавно польський уряд заявив, що хоче виділити півмільярда злотих, а це приблизно 120 мільйонів євро, на спорт. Я гадаю, що частина цієї суми піде на зарплату Шевченку".

Шевченко вже працював з національною збірною – Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

"Шевченко стане найдорожчим тренером збірної Польщі. У нас ще був Лео Бенхакер. Але це були інші гроші, менші. Гадаю, Шевченко зараз буде в ТОП-5 найдорожчих тренерів збірних Європи", – сказав Слонка.

Андрій Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

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"Президент ПФС Цезарій Кулеша хоче будувати свій проєкт. Призначити Адама Навалку – це стара ідея Збігнева Бонека (колишнього голови польського футболу), з яким Кулеша не хоче асоціюватись. Він бажає чогось нового", – додав польський журналіст.

Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it

Нагадаємо, 24 березня збірна Польщі у Москві зіграє стиковий матч плей-оф за вихід на ЧС-2022 проти Росії. Якщо поляки переможуть, то 29 березня за потрапляння на мундіаль зустрінуться із найкращим у протистоянні Швеція – Чехія.

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