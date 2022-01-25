Залізуть у кишеню всім полякам: стало відомо, звідки гроші на Шеву

Президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша готується оголосити Андрія Шевченка новим тренером збірної Польщі.
Сам українець уже дав на це згоду. Він отримуватиме 2,5 млн євро на рік.
Польський журналіст Петро Слонка у коментарі Футбол NEWS розповів, звідки гроші на Шеву.
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"Нещодавно польський уряд заявив, що хоче виділити півмільярда злотих, а це приблизно 120 мільйонів євро, на спорт. Я гадаю, що частина цієї суми піде на зарплату Шевченку".
"Шевченко стане найдорожчим тренером збірної Польщі. У нас ще був Лео Бенхакер. Але це були інші гроші, менші. Гадаю, Шевченко зараз буде в ТОП-5 найдорожчих тренерів збірних Європи", – сказав Слонка.
"Президент ПФС Цезарій Кулеша хоче будувати свій проєкт. Призначити Адама Навалку – це стара ідея Збігнева Бонека (колишнього голови польського футболу), з яким Кулеша не хоче асоціюватись. Він бажає чогось нового", – додав польський журналіст.
Нагадаємо, 24 березня збірна Польщі у Москві зіграє стиковий матч плей-оф за вихід на ЧС-2022 проти Росії. Якщо поляки переможуть, то 29 березня за потрапляння на мундіаль зустрінуться із найкращим у протистоянні Швеція – Чехія.
Дивіться, як Шева забивав росіянам у Москві
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