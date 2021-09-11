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18 вересня 00:00
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Верес --
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Десна --
Рух --
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Колос --
18 вересня 00:00
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Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
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Подвійна краса: моделі допомогли Шахтарю представити новий клубний автобус

Олександр Трикіша
11 вересня, 17:26
Шахтар входить в новий сезон не тільки в новому комплекті форми. До старту команди в групі Ліги чемпіонів "гірники" представили новий дизайн клубного автобуса. А допомогли їм у цьому чарівні красуні

Шахтар представив дизайн нового автобуса / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Новий автобус Шахтар представив барвистим відео з красунями і піротехнікою на тлі "Олімпійського", де сьогодні гірники зустрінуться з Дніпром-1. Онлайн Шахтар – Дніпро-1 є на нашому сайті.

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Фото: ФК Шахтар

Автобус пофарбований в чорний колір і прикрашений назвою команди та силуетом гравця клубу. Також збоку нанесений перелік титулів "гірників".

Нагадаємо, що перед стартом сезону Шахтар представив нову ігрову форму. Новий технічний спонсор об'єднав в новій формі традиції шахтарів з сучасними тенденціями.

Додамо, що вже в найближчу середу, 15 вересня, Шахтар стартує в груповому етапі Ліги чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі на виїзді зустрінеться з Шерифом Юрія Вернидуба.

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