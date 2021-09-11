11 сентября 14:00 Видео
Рух 1
Заря 1
11 сентября 42’
Металлист 1925 0
Динамо 0
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Двойная красота: модели помогли Шахтеру представить новый клубный автобус

Александр Трикиша
11 сентября, 17:26
Шахтер входит в новый сезон не только в новом комплекте формы. К старту команды в группе Лиги чемпионов "горняки" представили новый дизайн клубного автобуса. А помогли им в этом очаровательные красотки

Шахтер представил дизайн нового автобуса / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Новый автобус Шахтер представил красочным видео с красотками и пиротехникой на фоне "Олимпийского", где сегодня горняки встретятся с Днепром-1. Онлайн Шахтер – Днепр-1 есть на нашем сайте.

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Фото: ФК Шахтер

Автобус выкрашен в черный цвет и украшен названием команды и силуэтом игрока клуба. Также сбоку нанесены перечень титулов "горняков".

Напомним, что перед стартом сезона Шахтер представил новую игровую форму. Новый технический спонсор объединил в новой экипировке традиции шахтеров с современными тенденциями.

Добавим, что уже в ближайшую среду, 15 сентября, Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби на выезде встретится с Шерифом Юрия Вернидуба.

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