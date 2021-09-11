Двойная красота: модели помогли Шахтеру представить новый клубный автобус

Шахтер представил дизайн нового автобуса / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Новый автобус Шахтер представил красочным видео с красотками и пиротехникой на фоне "Олимпийского", где сегодня горняки встретятся с Днепром-1. Онлайн Шахтер – Днепр-1 есть на нашем сайте.

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Фото: ФК Шахтер

Автобус выкрашен в черный цвет и украшен названием команды и силуэтом игрока клуба. Также сбоку нанесены перечень титулов "горняков".

Напомним, что перед стартом сезона Шахтер представил новую игровую форму. Новый технический спонсор объединил в новой экипировке традиции шахтеров с современными тенденциями.

Добавим, что уже в ближайшую среду, 15 сентября, Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби на выезде встретится с Шерифом Юрия Вернидуба.