Шахтер – Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ

11 сентября в Киеве состоится центральный поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер – Днепр-1. Следите за матчем в нашем текстовом онлайне
Шахтер - Днепр-1 / Фото: Коллаж: Сегодня
В субботу, 11 сентября, в седьмом туре чемпионата Украины Шахтер в домашнем матче встречается с командой Днепр-1. Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка в 19:30.
Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Днепр-1 с видеоповторами голов.
ШАХТЕР – ДНЕПР-1
Как дела в УПЛ
На старте чемпионата Шахтер потерял пять очков: проиграл Александрии и сыграл вничью с Минаем. "Горняки" находятся в лидирующей группе в турнирной таблице.
Днепр-1 идет по одному игровому графику с Шахтером. После шести сыгранных матчей команда Йовичевича набрала 13 очков.
Турнирная таблица
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые
20
Пропущеные
2
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
2
7
4
2
1
8
5
3
14
Забитые
8
Пропущеные
5
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
Н
В
Н
В
3
6
4
1
1
12
4
8
13
Забитые
12
Пропущеные
4
Разница
8
Результаты последних матчей:
Н
В
В
П
В
4
6
4
1
1
12
6
6
13
Забитые
12
Пропущеные
6
Разница
6
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
5
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забитые
9
Пропущеные
10
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
В
6
6
3
2
1
11
5
6
11
Забитые
11
Пропущеные
5
Разница
6
Результаты последних матчей:
П
В
Н
В
В
7
6
3
1
2
12
8
4
10
Забитые
12
Пропущеные
8
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
В
8
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые
7
Пропущеные
7
Разница
0
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
9
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забитые
5
Пропущеные
8
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
П
Н
В
П
10
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
В
В
Н
П
11
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забитые
6
Пропущеные
10
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
П
П
В
П
12
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забитые
3
Пропущеные
5
Разница
-2
Результаты последних матчей:
Н
П
Н
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
Н
В
Н
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забитые
4
Пропущеные
12
Разница
-8
Результаты последних матчей:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые
8
Пропущеные
15
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
П
История противостояния
В Премьер-лиге команды сыграли четыре матча. Во всех поединках победу праздновали "горняки", разница забитых и пропущенных мячей 9-2 в пользу донецкой команды.
Кто фаворит
Хотя соперники идут "голова в голову" в турнирной таблице, фаворитом сегодняшнего матча является Шахтер. Коэффициент на победу Шахтера – 1.4, на ничью – 4.70, на победу Днепра-1 – 7.50. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 2:1.
Где смотреть
В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 1. В интернете за матчем можно следить на платформе oll.tv.
Прошлый тур
Шахтер в гостях сыграл вничью с Минаем.
Днепр-1 на выезде обыграл Металлист 1925.