Допінг на користь України! Мінус суперниця у секс-символа українського спорту

Марина Бех-Романчук і Блессінг Окагбаре / Фото: Reuters, Instagram
Нігерійка Блессінг Окагбаре тимчасово відсторонена від змагань за підозрою в порушенні антидопінгових правил. Як повідомляє Незалежний орган з боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU), в пробі африканської спортсменки від 19 липня виявили гормон росту.
Через допінг-скандал 32-річну Окагбаре зняли і з жіночої стометрівки, де вона також була претенденткою на медалі, адже за місяць до початку Олімпіади показала в спринті другий, на той час, результат в історії (10,63).
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Нагадаємо, що на Олімпійських іграх-2008 в Пекіні Блессінг Окагбаре спочатку завоювала бронзову медаль у стрибках у довжину з результатом 6,91 м, але пізніше отримала "срібло", якого була позбавлена росіянка Тетяна Лебедєва, котру піймали на допінгу
Тепер на допінгу піймали саму Блессінг.
Відзначимо, що в Токіо в секторі для стрибків у довжину нігерійка Окагбаре мала би стати однією з суперниць секс-символу українського спорту Марини Бех-Романчук, але вже не стане.
Кваліфікація в цій дисципліні відбудеться 1 серпня, фінал – 3 серпня.
/ Фото: Reuters
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Раніше ми писали, що допінг-хвиля накрила Україну: під час Ігор з Олімпіади зняли трьох наших легкоатлетів.
До того через скандали з допінгом відсторонили групу інших українських спортсменів – серед них тріатлоністка Юлія Єлістратова, гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак і боксер Євген Барабанов.
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