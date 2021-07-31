Допинг в пользу Украины! Минус соперница у секс-символа украинского спорта

Блессинг Окагбаре была фавориткой в прыжках в длину, но после проверки допинг-пробы африканку сняли с Олимпиады – она не сможет помешать нашей Марине Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук и Блессинг Окагбаре / Фото: Reuters, Instagram

Нигерийка Блессинг Окагбаре временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), в пробе африканской спортсменки от 19 июля был обнаружен гормон роста.

Из-за допинг-скандала 32-летнюю Окагбаре сняли и с женской стометровки, где она также была претенденткой на медали, ведь за месяц до начала Олимпиады показала в спринте второй, на тот момент, результат в истории (10,63).

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Напомним, что на Олимпийских играх-2008 в Пекине Блессинг Окагбаре изначально завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину с результатом 6,91 м, но позже получила "серебро", которого была лишена погоревшая на допинге россиянка Татьяна Лебедева.

Теперь на допинге погорела сама Блессинг.

Отметим, что в Токио в секторе для прыжков в длину нигерийка Окагбаре должна была стать одной из соперниц секс-символа украинского спорта Марины Бех-Романчук, но уже не станет.

Квалификация в этой дисциплине состоится 1 августа, финал – 3 августа.

Марина Бех-Романчук / Фото: Reuters

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что допинг-волна накрыла Украину: во время Игр с Олимпиады сняли троих наших легкоатлетов.

До того из-за скандалов с допингом отстранили группу других украинских спортсменов – среди них триатлонистка Юлия Елистратова, гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрия Чумак и боксер Евгений Барабанов.