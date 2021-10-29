30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

До титулу залишилося зовсім небагато! Непереможений українець готовий до нового виклику

Сергій Шаховець
29 жовтня, 21:00
Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк повідомив про свій майбутній поєдинок

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

Наступний свій бій непереможений українець проведе у грудні, про що він написав у своєму Instagram.

Читайте також: Ломаченка розмазали у США! Такого навіть Лопес не дозволяв

Реклама

"Я повернувся. Це було чудове повернення після довгої відсутності у рингу.

Наступний бій вже плануємо на грудень", – повідомив Шелестюк.

У коментарях до свого посту Тарас написав, що для завоювання титулу йому необхідно буде провести 2-3 поєдинки .

Нагадаємо, що 16 жовтня український боксер Тарас Шелестюк після майже дворічного простою повернувся на ринг. Суперником Тараса був 40-річний Ернесто Еспана, якого він переміг у 10-му раунді.

Реклама

Тарас Шелестюк повернувся на ринг і одержав перемогу / Фото: Instagram

Срібний призер Олімпіади-2012 провів на професійному рингу 19 боїв і всі виграв. 11 поєдинків Шелестюк завершив достроково.

Читайте також:

Реклама