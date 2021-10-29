До титулу залишилося зовсім небагато! Непереможений українець готовий до нового виклику

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

Наступний свій бій непереможений українець проведе у грудні, про що він написав у своєму Instagram.

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"Я повернувся. Це було чудове повернення після довгої відсутності у рингу. Наступний бій вже плануємо на грудень", – повідомив Шелестюк.

У коментарях до свого посту Тарас написав, що для завоювання титулу йому необхідно буде провести 2-3 поєдинки .

Нагадаємо, що 16 жовтня український боксер Тарас Шелестюк після майже дворічного простою повернувся на ринг. Суперником Тараса був 40-річний Ернесто Еспана, якого він переміг у 10-му раунді.

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Тарас Шелестюк повернувся на ринг і одержав перемогу / Фото: Instagram

Срібний призер Олімпіади-2012 провів на професійному рингу 19 боїв і всі виграв. 11 поєдинків Шелестюк завершив достроково.

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