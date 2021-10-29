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Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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До титула осталось совсем немного! Непобежденный украинец готов к новому вызову

Сергей Шаховец
29 октября, 21:00
Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк сообщил о своем будущем поединке

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

Следующий свой бой непобежденный украинец проведет в декабре, о чем он написал в своем Instagram.

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"Я вернулся. Это было чудесное возвращение после долгого отсутствия в ринге.

Следующий бой уже планируем на декабрь", – сообщил Шелестюк.

В комментариях к своему посту Тарас написал, что для завоевания титула ему необходимо будет провести 2-3 боя.

Напомним, что 16 октября украинский боксер Тарас Шелестюк, после почти двухлетнего простоя, вернулся на ринг. Соперником Тараса был 40-летний Эрнесто Эспана, которого он победил в 10-м раунде.

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Тарас Шелестюк вернулся на ринг и одержал победу / Фото: Instagram

Серебряный призер Олимпиады-2012 провел на профессиональном ринге 19 боев и все выиграл. 11 поединков Шелестюк завершил досрочно.

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