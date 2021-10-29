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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Запам'ятайте це ім'я! Тайсон Ф'юрі назвав майбутнього короля боксу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
29 жовтня, 08:34
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На думку Тайсона Ф'юрі, головною зіркою суперважкого дивізіону після його прощання з рингом стане непереможний американець Джаред Андерсон
Тайсон Ф'юрі і Джаред Андерсон
Тайсон Ф'юрі і Джаред Андерсон / Фото: Instagram

Американцю Джареду Андерсону на прізвисько Big Baby – 21 рік.

Він провів 10 боїв на профі-рингу і всі виграв нокаутом. Зріст цього хлопця – 193 см, розмах рук – 199 см.

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Саме в непереможному Андерсоні 33-річний Тайсон Ф'юрі бачить свого спадкоємця в рингу – про це заявив промоутер Циганського короля Боб Арум.

"Джаред Андерсон знає, що ми думаємо про нього. Незабаром він виступить у ще одному великому шоу. Мільйони людей спостерігатимуть за його виступом. Вони зможуть побачити, хто, за словами Тайсона Ф'юрі, стане новим чемпіоном у надважкій вазі, і це Джаред Андерсон".

"Тайсон сказав мені, що Джаред стане наступною зіркою в хевівейті. Я на власні очі бачив, як Андерсон влаштував Тайсону приголомшливі спаринги перед другим і третім боями з Вайлдером", – наводить слова Арума Fightnews.

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Додамо, що у своєму останньому бою, 9 жовтня, у Лас-Вегасі, Андерсон нокаутував у другому раунді росіянина Володимира Терешкіна.

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Цікаво, що раніше батько Тайсона Ф'юрі стверджував, що спадкоємцем його сина в рингу стане інший спортсмен – 28-річний британець Том Аспіналл, який виступає нині у змішаних єдиноборствах.

Том Аспіналл і Тайсон Ф'юрі
Том Аспіналл і Тайсон Ф'юрі / Фото: Getty Images, Reuters

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