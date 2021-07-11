Динамо не уникнути спаду через Євро-2020: колишній тренер збірної попередив Луческу

Леонід Буряк вважає, що участь в чемпіонаті Європи такої великої групи гравців створить складнощі для киян під час підготовки до нового сезону

Динамо на зборах в Швейцарії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Колишній півзахисник Динамо Леонід Буряк вважає, що київській команді не вдасться уникнути функціонального спаду після участі цілого ряду її футболістів у чемпіонаті Європи-2020. Раніше футболіст ЦСКА не зрадів першому голу за Динамо.

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"Безумовно, участь в чемпіонаті Європи такої великої групи гравців створить складнощі для Динамо під час підготовки до нового сезону і, не виключено, на його стартовому етапі. Але я все ж розраховую на досвід Мірчі Луческу і його помічників, які зроблять все, щоб не дозволити команді потрапити до функціональної ями. Басейн, спеціальні процедури, пробіжки, фартлек – впевнений, план роботи з гравцями вже складено", – розповів Буряк Футбольному клубу.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Раніше ми повідомляли, що Мірча Луческу відрахував із Динамо двох чемпіонів світу. Кияни вирушили на другий тренувальний збір до Швейцарії, де до команди вже приєднаються гравці збірної України, яка дійшла до 1/4 фіналу на Євро.