Динамо не избежать спада из-за Евро-2020: бывший тренер сборной предупредил Луческу

Леонид Буряк считает, что участие в чемпионате Европы такой большой группы игроков создаст сложности для киевлян во время подготовки к новому сезону

Динамо на сборах в Швейцарии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бывший полузащитник Динамо Леонид Буряк считает, что киевской команде не удастся избежать функционального спада после участия целого ряда ее футболистов в чемпионате Европы-2020. Ранее футболист ЦСКА не обрадовался первому голу за Динамо.

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"Безусловно, участие в чемпионате Европы такой большой группы игроков создаст сложности для Динамо во время подготовки к новому сезону и, не исключено, на его стартовом этапе. Но я все же рассчитываю на опыт Мирчи Луческу и его помощников, которые сделают все, чтобы не позволить команде попасть в функциональную яму. Бассейн, специальные процедуры, пробежки, фартлек – уверен, план по работе с игроками уже составлен", – рассказал Буряк Футбольному клубу

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы сообщали, что Мирча Луческу отчислил из Динамо двух чемпионов мира. Киевляне отправились на второй тренировочный сбор в Швейцарию, где к команде уже присоединятся игроки сборной Украины, которая дошла до 1/4 финала на Евро.