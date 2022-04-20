Динамо – Клуж: пряма відеотрансляція матчу

Динамо побореться з румунським Клужем / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сьогодні, 20 квітня, Динамо проведе третій благодійний поєдинок у рамках туру "Match for peace". Підопічні Луческу зіграють проти ЧФР Клуж

Поєдинок відбудеться у румунському місті Клуж-Напока на стадіоні "Костянтина Радулеску". Початок – о 21:30 за Києвом. На нашому сайті пройде пряма відеотрансляція матчу.

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Через військову агресію Росії проти нашої країни чемпіонат України призупинено, а гравці втратили можливість працювати. У зв'язку з цим Динамо вирішило провести благодійний тур Європою.

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Кияни провели вже два спаринги, які виграли з однаковим рахунком – 3:1. Спочатку "біло-сині" виявилися сильнішими за польську Легію, а потім підопічні Луческу обіграли турецький Галатасарай.

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Третім опонентом Динамо мала стати бухарестська Стяуа, проте через резонансні висловлювання президента клубу на адресу полку "Азов" кияни скасували битву. Суперником буде інша румунська команда – ЧФР Клуж.

Команда є семиразовим переможцем чемпіонату країни, причому в останніх чотирьох турнірах золото відправлялось саме до Клуж-Напоки. Це дає змогу назвати клуб новим гегемоном румунського футболу. До того ж, цього сезону Клуж лідирує в таблиці, випереджаючи Стяуа на два бали.

Всі отримані кошти будуть відправлені на рахунок Міністерства соціальної політики для вирішення гуманітарних проблем через військову агресію Росії. Нагадаємо, що в рамках благодійного туру кияни також зіграють із Боруссія Дортмунд і Динамо Загреб.