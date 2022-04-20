Динамо – Клуж: прямая видеотрансляция матча

Динамо сразится с румынским Клужем / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня, 20 апреля, Динамо проведет третий благотворительный поединок в рамках тура "Match for peace". Подопечные Луческу сыграют против ЧФР Клуж.

Поединок состоится в румынском городе Клуж-Напока на стадионе "Константина Радулеску". Начало – в 21:30 по Киеву. На нашем сайте пройдет прямая видеотрансляция матча.

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Из-за военной агрессии России против нашей стране чемпионат Украины приостановлен, а игроки потеряли возможность работать. В связи с этим Динамо решило провести благотворительный тур по Европе.

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Киевляне провели уже два спарринга, которые выиграли с одинаковым счетом – 3:1. Сначала "бело-синие" оказались сильнее польской Легии, а затем подопечные Луческу обыграли турецкий Галатасарай.

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Третьим оппонентом Динамо должна была стать бухарестская Стяуа, однако из-за резонансных высказываний президента клуба в адрес полка "Азов" киевляне отменили битву. Соперником будет другая румынская команда – ЧФР Клуж.

Команда является семикратным победителем чемпионата страны, причем в последних четырех турнирах золото отправлялось именно в Клуж-Напоку. Это позволяет назвать клуб новым гегемоном румынского футбола. К тому же, в нынешнем сезоне Клуж лидирует в таблице, опережая Стяуа на два балла.

Все вырученные средства будут отправлены на счет Министерства социальной политики для решения гуманитарных проблем из-за военной агрессии России. Напомним, что в рамках благотворительного тура киевляне также сыграют с Боруссией Дортмунд и Динамо Загреб.