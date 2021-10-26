Динамо та Шахтар вступають у боротьбу за Кубок України: трансляції, прогнози та результати матчів

Кубок України / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 26 жовтня, матчем Металіст 1925 – Олександрія стартує 1/8 фіналу Кубка України. Вісім поєдинків відбудуться з 26 по 28 жовтня.
На цій стадії зіграють 13 команд Прем'єр-ліги України, 2 представники Першої ліги та один Другої ліги. Матч ЛНЗ – Дніпро-1 відбудеться пізніше через спалах коронавірусу у черкаській команді.
28 жовтня
19:30. Металіст 1925 – Олександрія
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 3.10 – 3.40 – 2.23
27 жовтня
14.00. Верес – Ворскла
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 3.40 – 3.40 – 2.10
17:00. Маріуполь – Динамо
ТБ: Футбол 3
Букмекери: 11.50 – 6.40 – 1.21
19:30. Чорноморець – Шахтар
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 9.40 – 5.80 – 1.27
28 жовтня
14.00. Альянс – Львів
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.33 – 3.40 – 2.90
17:00. Рух – Зоря
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 3.85 – 3.45 – 1.91
19:30. Металіст – Колос
ТБ: Футбол 3
Букмекери: 1.80 – 3.55 – 4.30
ЛНЗ – Дніпро-1 (перенесено)
Дивіться, як зіграли команди в 1/16 Кубка України 2021/22.