Динамо та Шахтар вступають у боротьбу за Кубок України: трансляції, прогнози та результати матчів

Кубок України / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 26 жовтня, матчем Металіст 1925 – Олександрія стартує 1/8 фіналу Кубка України. Вісім поєдинків відбудуться з 26 по 28 жовтня.

На цій стадії зіграють 13 команд Прем'єр-ліги України, 2 представники Першої ліги та один Другої ліги. Матч ЛНЗ – Дніпро-1 відбудеться пізніше через спалах коронавірусу у черкаській команді.

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28 жовтня

19:30. Металіст 1925 – Олександрія

ТБ: Футбол 2

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Букмекери: 3.10 – 3.40 – 2.23

27 жовтня

14.00. Верес – Ворскла

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ТБ: Футбол 1

Букмекери: 3.40 – 3.40 – 2.10

17:00. Маріуполь – Динамо

ТБ: Футбол 3

Букмекери: 11.50 – 6.40 – 1.21

19:30. Чорноморець – Шахтар

ТБ: Футбол 2

Букмекери: 9.40 – 5.80 – 1.27

28 жовтня

14.00. Альянс – Львів

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 2.33 – 3.40 – 2.90

17:00. Рух – Зоря

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 3.85 – 3.45 – 1.91

19:30. Металіст – Колос

ТБ: Футбол 3

Букмекери: 1.80 – 3.55 – 4.30

ЛНЗ – Дніпро-1 (перенесено)

Дивіться, як зіграли команди в 1/16 Кубка України 2021/22.