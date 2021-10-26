27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Динамо та Шахтар вступають у боротьбу за Кубок України: трансляції, прогнози та результати матчів

Сергій Шаховець
26 жовтня, 16:48
На стадії 1/8 фіналу Кубка боротьбу за почесний трофей розпочинають п'ять представників України в єврокубках

Кубок України / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 26 жовтня, матчем Металіст 1925 – Олександрія стартує 1/8 фіналу Кубка України. Вісім поєдинків відбудуться з 26 по 28 жовтня.

На цій стадії зіграють 13 команд Прем'єр-ліги України, 2 представники Першої ліги та один Другої ліги. Матч ЛНЗ – Дніпро-1 відбудеться пізніше через спалах коронавірусу у черкаській команді.

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28 жовтня

19:30. Металіст 1925 – Олександрія

ТБ: Футбол 2

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Букмекери: 3.10 – 3.40 – 2.23

27 жовтня

14.00. Верес – Ворскла

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ТБ: Футбол 1

Букмекери: 3.40 – 3.40 – 2.10

17:00. Маріуполь – Динамо

ТБ: Футбол 3

Букмекери: 11.50 – 6.40 – 1.21

19:30. Чорноморець – Шахтар

ТБ: Футбол 2

Букмекери: 9.40 – 5.80 – 1.27

28 жовтня

14.00. Альянс – Львів

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 2.33 – 3.40 – 2.90

17:00. Рух – Зоря

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 3.85 – 3.45 – 1.91

19:30. Металіст – Колос

ТБ: Футбол 3

Букмекери: 1.80 – 3.55 – 4.30

ЛНЗ – Дніпро-1 (перенесено)

Дивіться, як зіграли команди в 1/16 Кубка України 2021/22.