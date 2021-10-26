27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Динамо и Шахтер вступают в борьбу за Кубок Украины: трансляции, прогнозы и результаты матчей

Сергей Шаховец
26 октября, 16:48
На стадии 1/8 финала Кубка борьбу за почетный трофей начинают пять представителей Украины в еврокубках

Кубок Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 26 октября, матчем Металлист 1925 – Александрия стартует 1/8 финала Кубка Украины. Восемь поединков пройдут с 26 по 28 октября.

На этой стадии сыграют 13 команд Премьер-лиги Украины, 2 представителя Первой лиги и один Второй лиги. Матч ЛНЗ – Днепр-1 состоится позже из-за вспышки коронавируса в черкасской команде.

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28 октября

19:30. Металлист 1925 – Александрия

ТВ: Футбол 2

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Букмекеры: 3.10 – 3.40 – 2.23

27 октября

14:00. Верес – Ворскла

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ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 3.40 – 3.40 – 2.10

17:00. Мариуполь – Динамо

ТВ: Футбол 3

Букмекеры: 11.50 – 6.40 – 1.21

19:30. Черноморец – Шахтер

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 9.40 – 5.80 – 1.27

28 октября

14:00. Альянс – Львов

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.33 – 3.40 – 2.90

17:00. Рух – Заря

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 3.85 – 3.45 – 1.91

19:30. Металлист – Колос

ТВ: Футбол 3

Букмекеры: 1.80 – 3.55 – 4.30

ЛНЗ – Днепр-1 (перенесен)

Смотрите, как сыграли команды в 1/16 Кубка Украины 2021/22.