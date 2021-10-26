Динамо и Шахтер вступают в борьбу за Кубок Украины: трансляции, прогнозы и результаты матчей

Кубок Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 26 октября, матчем Металлист 1925 – Александрия стартует 1/8 финала Кубка Украины. Восемь поединков пройдут с 26 по 28 октября.
На этой стадии сыграют 13 команд Премьер-лиги Украины, 2 представителя Первой лиги и один Второй лиги. Матч ЛНЗ – Днепр-1 состоится позже из-за вспышки коронавируса в черкасской команде.
28 октября
19:30. Металлист 1925 – Александрия
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3.10 – 3.40 – 2.23
27 октября
14:00. Верес – Ворскла
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 3.40 – 3.40 – 2.10
17:00. Мариуполь – Динамо
ТВ: Футбол 3
Букмекеры: 11.50 – 6.40 – 1.21
19:30. Черноморец – Шахтер
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 9.40 – 5.80 – 1.27
28 октября
14:00. Альянс – Львов
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.33 – 3.40 – 2.90
17:00. Рух – Заря
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 3.85 – 3.45 – 1.91
19:30. Металлист – Колос
ТВ: Футбол 3
Букмекеры: 1.80 – 3.55 – 4.30
ЛНЗ – Днепр-1 (перенесен)
Смотрите, как сыграли команды в 1/16 Кубка Украины 2021/22.