Дівчина з Playboy показала дім, в якому живе з гравцем Динамо

Кохана Вербича і їхнє гніздечко / Фото: Instagram
Кохана словенського легіонера Динамо Беньяміна Вербича Альвіна Царенко напередодні опублікувала гарячі знімки, похвалившись відмінною формою після народження сина.
Малюкові, якого назвали Май, 15 жовтня виповниться два місяці.
А сьогодні в сторіз свого Instagram Альвіна, яка свого часу брала участь у зйомках для журналу Playboy, показала зовнішній вигляд їхнього з Маєм і Беньяміном "гніздечка".
Триповерховий особняк, оточений високим парканом і соснами, розташований в елітному котеджному селищі в Обухівському районі, недалеко від бази Динамо. Всі будинки тут витримані в класичному стилі заміських садиб.
На території, що охороняється службою безпеки, є тенісні корти, дитячі майданчики, мінімаркет, відділення банку і ресторан.
Що стосується Альвіни, що вона часто виходить на галявину біля свого дому, щоб помалювати.
Нагадаємо, Вербич влаштував Альвіні шикарну зустріч після пологів.
А зовсім недавно Вербич і Альвіна запалювали на весіллі іншого динамівця – поляка Томаша Кендзьори.
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