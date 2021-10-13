Девушка из Playboy показала дом, в котором живет с игроком Динамо

Возлюбленная Вербича и их гнездышко / Фото: Instagram
Возлюбленная словенского легионера Динамо Беньямина Вербича Альвина Царенко накануне опубликовала горячие снимки, похваставшись отличной формой после рождения сына.
Малышу, которого назвали Май, 15 октября исполнится два месяца.
А сегодня в сториз своего Instagram Альвина, принимавшая в свое время участие в сьемках для журнала Playboy, показала внешний вид их с Маем и Беньямином "гнездышка".
Трехэтажный особняк, окруженный высоким забором и соснами, расположен в элитном коттеджном поселке в Обуховском районе, недалеко от базы Динамо. Все дома здесь выдержаны в классическом стиле загородных усадеб.
На территории охраняемого службой безопасности поселка есть теннисные корты, детские площадки, минимаркет, отделение банка и ресторан.
Что касается Альвины, что она часто выходит на лужайку возле дома, чтобы порисовать.
Напомним, Вербич устроил Альвине шикарную встречу после родов.
А совсем недавно Вербич и Альвина зажигали на свадьбе другого динамовца – поляка Томаша Кендзеры.
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