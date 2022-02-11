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Тримали в ізоляції два тижні: до збірної України повернувся тренер

Сергій Шаховець
11 лютого, 13:44
Тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра залишив самоізоляцію на Олімпійських іграх у Пекіні

Юрай Санітра / Фото: biathlon.com.ua

Словацький фахівець отримав два негативні результати на коронавірус і тепер може повноцінно розпочати роботу, повідомляє Суспільне.Спорт.

Санітра першим з олімпійської делегації України здав позитивний тест на коронавірус. Тренер не зміг безпосередньо керувати командою під час змішаної естафети та індивідуальної гонки.

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Юрай Санітра пробуде у карантині 7 днів / Фото: Getty Images, biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Під час відсутності Санітри його обов'язки по роботі з чоловічою командою виконував тренер Олексій Кравченко.

Таким чином, Юрай Санітра зможе повернутися до своїх обов'язків перед чоловічою спринтерською гонкою. Вона відбудеться у суботу, 12 лютого (початок – об 11:00 за Києвом).

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Зазначимо, що за останню добу три представники біатлонної команди повернулися до розташування після карантину.. Окрім Санітри, негативні тести також здали біатлоністка Олена Білосюк і сервісмен Іван Білосюк.

Олена Білосюк на волі / Фото: НОК України

Раніше ми повідомляли, що у жіночому спринті Юлія Джима фінішувала восьмою, хоча реально претендувала на бронзову медаль Олімпійських ігор у Пекіні.

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Юлія Джима / Фото: Getty Images