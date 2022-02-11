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Держали в изоляции две недели: в сборную Украины вернулся тренер

Сергей Шаховец
11 февраля, 13:44
Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра покинул самоизоляцию на Олимпийских играх в Пекине

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Словацкий специалист получил два негативных результата на коронавирус и теперь может полноценно приступить к работе, сообщает Суспильне.Спорт.

Санитра первым из олимпийской делегации Украины сдал положительный тест на коронавирус. Тренер не смог непосредственно руководить командой во время смешанной эстафеты и индивидуальной гонки.

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Юрай Санитра пробудет в карантине 7 дней / Фото: Getty Images, biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Во время отсутствия Санитры его обязанности по работе с мужской командой исполнял тренер Алексей Кравченко.

Таким образом, Юрай Санитра сможет вернуться к своим обязанностям перед мужской спринтерской гонкой. Она состоится в субботу, 12 февраля (начало – в 11:00 по Киеву).

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Отметим, что за последние сутки три представителя биатлонной команды вернулись в расположение после карантина. Кроме Санитры, отрицательные тесты также сдали биатлонистка Елена Билосюк и сервисмен Иван Билосюк.

Елена Билосюк на воле / Фото: НОК Украины

Ранее мы сообщали, что в женском спринте Юлия Джима финишировала восьмой, хотя реально претендовала на бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине.

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Юлия Джима / Фото: Getty Images