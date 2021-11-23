Навіть не згадав про пенальті! Що Луческу сказав після вильоту з Ліги чемпіонів

Мірча Луческу в матчі проти Баварії / Фото: REUTERS

Сьогодні Динамо поступилося Баварії у п'ятому турі групового етапу з рахунком 2:1. М'яч у складі киян забив Денис Гармаш.

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Динамо втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів, але ще може поборотися за путівку до Ліги Європи. Для цього потрібно, щоб Бенфіка програла Барселоні, а потім в останньому турі обіграти португальців.

"Цей гол міг прийти і раніше – у двох матчах із Барселоною чи у зустрічі з Бенфікою. Але, на жаль, не вийшло. У сьогоднішньому матчі я просив хлопців зіграти з такою самовіддачею та впевненістю, щоб вони могли піти з поля з високо піднятою головою. Забитий гол важливий для нас, але, повторюся, ми могли забити його і в попередніх іграх", – цитує Луческу сайт Динамо.

Цікаво, що Луческу навіть не згадав про непризначений пенальті у ворота Баварії ще за рахунку 0:1. Гравець Баварії настав на ногу Буяльському, але рефері вважав це за недостатнім приводом для 11-метрового.

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Нагадаємо, що незадовго до початку матчу у Києві пішов сніг. Поле "Олімпійського" повністю вкрилося снігом, але Луческу не вважає, що погода внесла корективи у гру

" Я не думаю, що поле комусь заважало. Ми професіонали і маємо грати в будь-яку погоду.