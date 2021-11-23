23 листопада 19:44
Динамо 1
Баварія 2
23 листопада 19:45
Вільярреал 0
Манчестер Юнайтед 2
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Навіть не згадав про пенальті! Що Луческу сказав після вильоту з Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
23 листопада, 23:24
Мірча Луческу не дуже радів першому забитому голу Динамо в Лізі чемпіонів. Він вважає, що його команда могла зробити це ще раніше

Мірча Луческу в матчі проти Баварії / Фото: REUTERS

Сьогодні Динамо поступилося Баварії у п'ятому турі групового етапу з рахунком 2:1. М'яч у складі киян забив Денис Гармаш.

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Динамо втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів, але ще може поборотися за путівку до Ліги Європи. Для цього потрібно, щоб Бенфіка програла Барселоні, а потім в останньому турі обіграти португальців.

"Цей гол міг прийти і раніше – у двох матчах із Барселоною чи у зустрічі з Бенфікою. Але, на жаль, не вийшло.

У сьогоднішньому матчі я просив хлопців зіграти з такою самовіддачею та впевненістю, щоб вони могли піти з поля з високо піднятою головою.

Забитий гол важливий для нас, але, повторюся, ми могли забити його і в попередніх іграх", – цитує Луческу сайт Динамо.

Цікаво, що Луческу навіть не згадав про непризначений пенальті у ворота Баварії ще за рахунку 0:1. Гравець Баварії настав на ногу Буяльському, але рефері вважав це за недостатнім приводом для 11-метрового.

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Нагадаємо, що незадовго до початку матчу у Києві пішов сніг. Поле "Олімпійського" повністю вкрилося снігом, але Луческу не вважає, що погода внесла корективи у гру

" Я не думаю, що поле комусь заважало. Ми професіонали і маємо грати в будь-яку погоду.

Баварія має у своєму розпорядженні дуже добрих гравців. Ви бачили, як Левандовські сьогодні забив, як він діє на вістрі атаки.

Тому я не вважаю, що поле могло комусь завадити. Ми повинні грати за будь-якої погоди", – додав тренер.