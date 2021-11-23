Даже не вспомнил о пенальти! Что Луческу сказал после вылета из Лиги чемпионов

Мирча Луческу в матче против Баварии / Фото: REUTERS
Сегодня Динамо уступило Баварии в пятом туре группового этапа со счетом 2:1. Мяч в составе киевлян забил Денис Гармаш.
Динамо потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но еще может побороться за путевку в Лигу Европы, но для этого нужно, чтобы Бенфика проиграла Барселоне, а затем в последнем туре обыграть португальцев.
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"Этот гол мог прийти и раньше – в двух матчах с Барселоной или во встрече с Бенфикой. Но, к сожалению, не получилось.
В сегодняшнем матче я просил ребят сыграть с такой самоотдачей и уверенностью, чтобы они могли уйти с поля с высоко поднятой головой.
Забитый гол важен для нас, но, повторюсь, мы могли забить его и в предыдущих играх", – цитирует Луческу сайт Динамо.
Интересно, что Луческу даже не вспомнил о неназначенном пенальти в ворота Баварии еще при счете 0:1. Игрок Баварии наступил на ногу Буяльскому, но рефери посчитал это недостаточным поводом для 11-метрового.
Напомним, что незадолго до начала матча в Киеве пошел снег. Поле "Олимпийского" полностью покрылось снегом, но Луческу не считает, что погода внесла коррективы в игру.
"Я не думаю, что поле кому-то мешало. Мы профессионалы и должны играть в любую погоду.
Бавария имеет в своем распоряжении очень хороших игроков. Вы видели, как Левандовски сегодня забил, как он действует на острие атаки.
Поэтому я не считаю, что поле могло кому-то помешать. Мы должны играть при любой погоде", – добавил тренер.