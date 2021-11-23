23 листопада 31’
Динамо 0
Баварія 1
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
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4 грудня 00:00
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Чорноморець --
4 грудня 00:00
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Німці в шоці! "Олімпійський" засипало снігом перед матчем Ліги чемпіонів (фото)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 19:58
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Сьогодні Баварія та Динамо грають у Києві на "Олімпійському" у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Німців Україна зустріла сніговою погодою
"Олімпійський" засипало снігом
"Олімпійський" засипало снігом / Фото: REUTERS

Незадовго до початку поєдинку у Києві випав перший сніг. Такий, що працівники стадіону не встигали очищати газон на "Олімпійському". Дивитись Динамо – Баварія можна на нашому сайті.

Читайте також: Динамо – Баварія: у скільки і де дивитись матч Ліги чемпіонів

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Німецькі гості були трохи шоковані такою погодою у столиці України. Вони почали публікувати фото та відео у клубному Twitter задовго до старту матчу.

До речі, снігопад почався якраз під час матчу Динамо та Баварії у Юнацькій лізі УЄФА. Юні кияни обіграли німецьких однолітків та гарантували собі вихід у плей-оф. Залишилося лише утриматися на першому місці.

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Нагадаємо, що Баварія приїхала до Києва у ослабленому складі. Юліан Нагельсман привіз до Києва всього 18 гравців, з них три воротарі. Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотінг, Майкл Куїсанс та Йозуа Кімміх сидять на карантині, а Ніклас Зюле та Йосип Станішич заразилися COVID-19.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П Н

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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