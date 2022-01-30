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Ледве голову не відірвав: ефектний нокаут на турнірі Bellator 273

Олександр Трикіша
30 січня, 09:51
На турнірі зі змішаних єдиноборств BELLATOR 273 Кріс Гонсалес здобув ефектну перемогу над Саадом Авадом вже у першому раунді

Яскравий нокаут на турнірі BELLATOR 273

Гонсалес вичекав моменту, а потім завдав точного удару ногою в голову супернику. Від такого хедкика Авад склався навпіл, але на цьому його муки не закінчилися.

Гонсалес кинувся добивати суперника і завдавав ударів, доки рефері не зупинив побиття.

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Гонсалес здобув сьому перемогу у змішаних єдиноборствах, закривши свою першу поразку в кар'єрі у попередньому бою. А для Авада ця поразка стала вже 14-ю в MMA. Також на його рахунку 24 перемоги.

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