Ледве голову не відірвав: ефектний нокаут на турнірі Bellator 273

Яскравий нокаут на турнірі BELLATOR 273

Гонсалес вичекав моменту, а потім завдав точного удару ногою в голову супернику. Від такого хедкика Авад склався навпіл, але на цьому його муки не закінчилися.

Гонсалес кинувся добивати суперника і завдавав ударів, доки рефері не зупинив побиття.

Реклама

Гонсалес здобув сьому перемогу у змішаних єдиноборствах, закривши свою першу поразку в кар'єрі у попередньому бою. А для Авада ця поразка стала вже 14-ю в MMA. Також на його рахунку 24 перемоги.

Дивіться також відео інших нокаутів: