Чуть голову не оторвал: эффектный нокаут на турнире Bellator 273

Яркий нокаут на турнире BELLATOR 273
Гонсалес выждал момент, а затем нанес точный удар ногой в голову сопернику. От такого хедкика Авад сложился пополам, но на этом его мучения не закончились.
Гонсалес бросился добивать соперника и наносил удары, пока рефери не остановил избиение.
Гонсалес одержал седьмую победу в смешанных единоборствах, закрыв свое первое поражение в карьере в предыдущем бою. А для Авада это поражение стало уже 14-м в MMA. Также на его счету 24 победы.
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