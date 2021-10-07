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Щоб не вкрали медаль Олімпіади: українська каратистка встановила сигналізацію у квартирі

Андрій Трофімов
7 жовтня, 12:04
Одеситка Анжеліка Терлюга вдалася до допомоги охоронної фірми, щоб бути спокійною за збереження свого олімпійського срібла

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

29-річна каратистка з Одеси Анжеліка Терлюга, яка після срібла на Олімпіаді в Токіо зіграла весілля, відгуляла медовий місяць на Мальдівах.

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При цьому спортсменка зізналася в Instagram, що вона не хвилювалася за збереження своєї медалі, оскільки перед від'їздом до екзотичних країв установила вдома охоронну сигналізацію.

"Я не нервувала стосовно безпеки свого дому і медалі. Я точно знала, що з нею все буде гаразд. Перед від'їздом на Мальдіви ми встановили охорону. Нам встановили датчики скрізь – на дверях, вікнах, кутах стін. Навіть на Багіру (кішку ) датчик повісили – жартую", – поділилася з фоловерами Терлюга.

Анжеліка Терлюга зі своєю медаллю / Фото: Reuters

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Терлюга принесла Україні срібло Олімпіади у Токіо / Фото: Reuters

Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Жан Беленюк, який став єдиним чемпіоном України на минулих Іграх у Токіо, вирішив продати своє олімпійське золото.

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