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Чтобы не украли медаль Олимпиады: украинская каратистка установила сигнализацию в квартире

Андрей Трофимов
7 октября, 12:04
Одесситка Анжелика Терлюга прибегла к помощи охранной фирмы, чтобы быть спокойной за сохранность своего олимпийского серебра

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

29-летняя каратистка из Одессы Анжелика Терлюга, после серебра на Олимпиаде в Токио сыгравшая свадьбу, отгуляла медовый месяц на Мальдивах.

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При этом спортсменка призналась в Instagram, что она не волновалась за сохранность своей медали, так как перед отъездом в экзотические края установила дома охранную сигнализацию.

"Я не нервничала по поводу безопасности своего дома и медали. Я точно знала, что с ней все будет в порядке. Перед отъездом на Мальдивы мы установили охрану. Нам установили датчики везде – на дверях, окнах, углах стен. Даже на Багиру (кошку) датчик повесили – шучу", – поделилась с фолловерами Терлюга.

Анжелика Терлюга со своей медалью / Фото: Reuters

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Терлюга принесла Украине серебро Олимпиады в Токио / Фото: Reuters

Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Жан Беленюк, ставший единственным чемпионом Украины на минувших Играх в Токио, решил продать свое олимпийское золото.

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