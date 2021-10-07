Чтобы не украли медаль Олимпиады: украинская каратистка установила сигнализацию в квартире

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

29-летняя каратистка из Одессы Анжелика Терлюга, после серебра на Олимпиаде в Токио сыгравшая свадьбу, отгуляла медовый месяц на Мальдивах.

Читайте также: А вот и животик! Украинская призерша Олимпиады не в силах больше это скрывать

Реклама

При этом спортсменка призналась в Instagram, что она не волновалась за сохранность своей медали, так как перед отъездом в экзотические края установила дома охранную сигнализацию.

"Я не нервничала по поводу безопасности своего дома и медали. Я точно знала, что с ней все будет в порядке. Перед отъездом на Мальдивы мы установили охрану. Нам установили датчики везде – на дверях, окнах, углах стен. Даже на Багиру (кошку) датчик повесили – шучу", – поделилась с фолловерами Терлюга.

Анжелика Терлюга со своей медалью / Фото: Reuters

Реклама

Терлюга принесла Украине серебро Олимпиады в Токио / Фото: Reuters

Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Жан Беленюк, ставший единственным чемпионом Украины на минувших Играх в Токио, решил продать свое олимпийское золото.