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А ось і животик! Українська призерка Олімпіади не в змозі більше це приховувати

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 жовтня, 12:20
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29-річна каратистка з Одеси Анжеліка Терлюга, яка виборола срібло на Олімпіаді в Токіо, поділилася з фоловерами емоційним зізнанням
Анжеліка Терлюга і її чоловік Володимир Зарецький
Анжеліка Терлюга і її чоловік Володимир Зарецький / Фото: Instagram

Невдовзі після срібної для себе Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга зіграла весілля з тренером з карате – Володимиром Зарецьким.

Причому зробила це спочатку в Одесі, а потім і на Мальдівах, куди вирушила в медовий місяць.

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І ось, мало не плачучи, Терлюга показала в Instagram підписникам свій животик.

Вагітна?

Анжеліка запевняє, що просто набрала вагу, і це її шалено засмутило.

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"Не можу вже більше це приховувати. Я поправилася. Дуже жорстко. І що я тепер буду робити, навіть не знаю. Буду разом з вами худнути. Сподіваюся увійти в вагу на світі", – розповіла Терлюга.

Судячи з усього, Анжеліка має на увазі чемпіонат світу з карате, який відбудеться в ОАЕ з 16 по 21 листопада.

Дивіться, як Анжеліка Терлюга проводить медовий місяць на Мальдівах

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Раніше ми писали, що Жан Беленюк, який став єдиним чемпіоном України на минулих Іграх у Токіо, вирішив продати своє олімпійське золото.

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