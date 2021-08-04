Що виробляє українець у 20 років! Дав бій мужикам і зупинився за крок від медалі Олімпіади

Український метальник молота Михайло Кохан показує неймовірні результати для свого віку, але до п'єдесталу Олімпійських ігор-2020 йому не вистачило метра

Михайло Кохан на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

20-річний Кохан став 5-м у кваліфікації і показав, що чемпіон юнацької Олімпіади доріс і до боротьби за медаль на дорослих Іграх-2020 в Токіо. Але не вистачило зовсім трохи.

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У своїй найкращій спробі у фіналі дебютних Олімпійських ігор Михайло метнув молот на 80,39 метра, але став тільки четвертим.

Нагадаємо, що у липні на турнірі в Угорщині Кохан встановив особистий рекорд 80,78 метра – 4-й результат сезону в світі. Тоді він обіграв бронзового призера ОІ 2016 поляка Войцеха Новицького і його співвітчизника Павела Файдека. Але сьогодні обидва обійшли українця.

Михайло Кохан в секторі Олімпійського стадіону в Токіо / Фото: Reuters

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Новицький став олімпійським чемпіоном Токіо-2020, а досвідчений і титулований Павел Файдек замкнув призову трійку.

Метання молота. Фінал

1. Войцех Новицький (Польща) – 82,52 м

2. Ейвінд Генріксен (Норвегія) – 81,58

3. Павел Файдек (Польща) – 81,53

4. Михайло Кохан (Україна) – 80,39

Нагадаємо, що 19-річний Кохан був визнаний кращим легкоатлетом України у 2019 році, а на початку 2020-го завоював ліцензію на Олімпійські ігри-2020 вТокіо. На дебютному дорослому чемпіонаті світу в Досі Михайло посів п'яте місце. І в свої 18 років він був наймолодшим учасником фіналу.

Михайло Кохан виграв турнір в Угорщині/Фото Gyulai István Memorial