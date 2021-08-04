Что творит украинец в 20 лет! Дал бой мужикам и остановился в шаге от медали Олимпиады

Михаил Кохан на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS
20-летний Кохан стал 5-м в квалификации и показал, что чемпион юношеской Олимпиады дорос и до борьбы за медаль на взрослых Играх-2020 в Токио. Но не хватило совсем немного.
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В своей лучшей попытке в финале дебютных Олимпийских игр Михаил метнул молот на 80,39 метра, но стал только четвертым.
Напомним, что в июле на турнире в Венгрии Кохан установил личный рекорд 80,78 метра – 4-й результат сезона в мире. Тогда он обыграл бронзового призера ОИ-2016 поляка Войцеха Новицкого и его соотечественника Павела Файдека. Но сегодня оба обошли украинца.
Михаил Кохан в секторе Олимпийского стадиона в Токио / Фото: Reuters
Новицкий стал олимпийским чемпионом Токио-2020, а опытный и титулованный Файдек замкнул призовую тройку.
Метание молота. Финал
- 1. Войцех Новицкий (Польша) – 82,52 м
- 2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) – 81,58
- 3. Павел Файдек (Польша) – 81,53
- 4. Михаил Кохан (Украина) – 80,39
Напомним, что 19-летний Кохан был признан лучшим легкоатлетом Украины в 2019 году, а в начале 2020-го завоевал лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. На дебютном взрослом чемпионате мира в Дохе Михаил занял пятое место. И в свои 18 лет он был самым молодым участником финала.
Михаил Кохан выиграл турнир в Венгрии/Фото Gyulai István Memorial
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