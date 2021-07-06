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Рекорд в молоті 20-річного українця: з цим результатом він би виграв Олімпіаду в Ріо

Олена Павлова Олена Павлова
6 липня, 14:46
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Чемпіон Юнацької Олімпіади Михайло Кохан зробив заявку на медаль на дорослих Іграх-2020 в Токіо після перемоги на Меморіал Іштвана Дюлая в Угорщині
Михайло Кохан виграв турнір в Угорщині/Фото Gyulai István Memorial
Михайло Кохан виграв турнір в Угорщині/Фото Gyulai István Memorial

20-річний український метальник молота Михайло Кохан виграв Меморіал Іштвана Дюлая в Угорщині. Переможець Юнацьких Олімпійських ігор показав не просто високий результат, а встановив особистий рекорд і обійшов призера дорослих Ігор-2016 в Ріо.

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Змагання в Угорщині пройшли в рамках World Athletics Continental Tour Gold. Кохан показав результат 80,78 метрів, що є його особистим рекордом і 4-м результатом сезону в світі. Також це кращий результат, який коли-небудь показували 20-річні спортсмени в цій дисципліні.

Другим став бронзовий призер Олімпіади в Ріо поляк Войцех Новицький – 80,58. До слова, Дільшод Назаров з Таджикистану виграв Ігри в Бразилії с результатом всього 78,68 метра.

Меморіал Іштвана Дюлая
Метання молота

  1. Михайло Кохан (Україна) – 80,78 м
  2. Войцех Новицький (Польща) – 80,58
  3. Павел Файдек (Польща) – 78,78

Нагадаємо, що 19-річний метальник молота Михайло Кохан був визнаний кращим легкоатлетом України в 2019 році, а на початку 2020 го завоював ліцензію на Олімпійські ігри-2020 на Токіо. На дебютному дорослому чемпіонаті світу в Досі Михайло посів п'яте місце. І в свої 18 років він був наймолодшим учасником фіналу.

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