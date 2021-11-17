16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
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Зоря --
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Рух --
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Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
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21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
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Лілль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Інтер --
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Лейпциг --
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Мілан --
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Що награв, те й отримав: дочка Зінченка зустріла тата непристойним жестом

Олександр Трикіша
17 листопада, 22:02
Одні з героїв збірної України у матчі проти Боснії та Герцеговини у відборі на ЧС-2022 Олександр Зінченко розповів, як його вдома зустріла дружина з дитиною

Зінченка вдома чекала незвична зустріч / Фото: Instagram, REUTERS

Зінченко відкрив рахунок у матчі, а за підсумками зустрічі був визнаний найкращим гравцем за версією WhoScored.

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Однак іншої думки була дочка футболіста Єва, яка з'явилася на світ у серпні цього року. Дівчинка зустріла тата нецензурним жестом.

"Доця зустріла. На що награв папка, те й отримав", – підписав кумедне сімейне фото футболіст у Instagram.

Нагадаємо, Єва з'явилася на світ 2 серпня. Пізніше Зінченко розкішно зустрів дружину з дочкою з пологового будинку.

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Збірна України посіла друге місце у групі та зіграє у плей-офф за вихід на ЧС-2022. Ми визначили для команди Олександра Петракова найскладніший і найлегший шлях на світову першість у Катар.