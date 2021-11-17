16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина 0
Украина 2
16 ноября 21:45
Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
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Динамо --
20 ноября 14:00
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Рух --
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Мариуполь --
21 ноября 19:30
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Колос --
22 ноября 19:30
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Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
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Что наиграл, то и получил: дочь Зинченко встретила папу неприличным жестом

Александр Трикиша
17 ноября, 22:02
Одни из героев сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022 Александр Зинченко рассказал, как его дома встретила жена с ребенком

Зинченко дома ждала необычная встреча / Фото: Instagram, REUTERS

Зинченко открыл счет в матче, а по итогам встречи был признан лучшим игроком по версии WhoScored.

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Однако другого мнения была дочь футболиста Ева, появившаяся на свет в августе этого года. Девочка встретила папу нецензурным жестом.

"Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил", – подписал забавное семейное фото футболист в Instagram.

Напомним, Ева появилась на свет 2 августа. Позже Зинченко роскошно встретил жену с дочерью из роддома.

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Сборная Украины заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Мы определили для команды Александра Петракова самый сложный и самый легкий путь на мировое первенство в Катар.