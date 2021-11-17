Что наиграл, то и получил: дочь Зинченко встретила папу неприличным жестом

Зинченко дома ждала необычная встреча / Фото: Instagram, REUTERS

Зинченко открыл счет в матче, а по итогам встречи был признан лучшим игроком по версии WhoScored.

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Однако другого мнения была дочь футболиста Ева, появившаяся на свет в августе этого года. Девочка встретила папу нецензурным жестом.

"Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил", – подписал забавное семейное фото футболист в Instagram.

Напомним, Ева появилась на свет 2 августа. Позже Зинченко роскошно встретил жену с дочерью из роддома.

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Сборная Украины заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Мы определили для команды Александра Петракова самый сложный и самый легкий путь на мировое первенство в Катар.