Чотири стадії війни в Україні: дружина Усика розкрила карти

Росії скоро доведеться захищати Москву / Фото: REUTERS
Днями Катерина Усик показала свою мрію на 9 травня. А тепер розповіла про чотири фази російсько-української війни.
Дівчина запостила картинку у сторіс Instagram.
"Метою другої операції є захоплення усієї Південної України.
Метою першої було захопити всю Україну.
Метою третьої фази буде з'ї**ти з Донбасу з мінімальними втратами.
Четвертою – відстояти Москву".
Що ще розповідала Катерина Усик
- Дівчина пояснила, чому Олександр не міг назвати "Чий Крим". Нібито сім'я перебувала під загрозою фізичної розправи.
- За допомогою фотожаб висміяла пропозиція Філіпа Кіркорова допомогти Медведчуку.
- Розповіла, що наступним потрапить під заборону в Росії.
- І показала, як виглядає справжнє обличчя російського окупанта.