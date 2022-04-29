Чотири стадії війни в Україні: дружина Усика розкрила карти

Росії скоро доведеться захищати Москву / Фото: REUTERS

Днями Катерина Усик показала свою мрію на 9 травня. А тепер розповіла про чотири фази російсько-української війни.

Дівчина запостила картинку у сторіс Instagram.

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"Метою другої операції є захоплення усієї Південної України. Метою першої було захопити всю Україну. Метою третьої фази буде з'ї**ти з Донбасу з мінімальними втратами. Четвертою – відстояти Москву".

Що ще розповідала Катерина Усик