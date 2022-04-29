3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
30 квітня 14:30
Ньюкасл --
Ліверпуль --
30 квітня 19:30
Лідс --
Манчестер Сіті --
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Вест Хем --
Арсенал --
1 травня 19:00
Хайдук --
Шахтар --
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Базель --
Динамо --
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Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
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Рома --
Лестер --
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Чотири стадії війни в Україні: дружина Усика розкрила карти

Андрій Трофімов
29 квітня, 13:17
Дружина чемпіона світу з боксу розповіла у соцмережах, що робитиме Росія, коли настане остання стадія війни

Росії скоро доведеться захищати Москву / Фото: REUTERS

Днями Катерина Усик показала свою мрію на 9 травня. А тепер розповіла про чотири фази російсько-української війни.

Дівчина запостила картинку у сторіс Instagram.

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"Метою другої операції є захоплення усієї Південної України.

Метою першої було захопити всю Україну.

Метою третьої фази буде з'ї**ти з Донбасу з мінімальними втратами.

Четвертою – відстояти Москву".

Що ще розповідала Катерина Усик