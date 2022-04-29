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Четыре стадии войны в Украине: жена Усика раскрыла карты

Андрей Трофимов
29 апреля, 13:17
Супруга чемпиона мира по боксу рассказала в соцсетях, что будет делать Россия, когда наступит последняя стадия войны

России скоро придется защищать Москву / Фото: REUTERS

На днях Екатерина Усик показала свою мечту на 9 мая. А теперь рассказала о четырех фазах российско-украинской войны.

Девушка запостила картинку в сторис Instagram.

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"Целью второй операции является захват всей Южной Украины.

Целью первой было захватить всю Украину.

Целью третьей фазы будет съе**ть с Донбасса с минимальными потерями.

Четвертой – отстоять Москву".

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