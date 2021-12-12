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Валіза, вокзал, Бухарест: Луческу закликали до відставки

Андрій Трофімов
12 грудня, 20:22
Війна ультрас київського Динамо з головним тренером команди Мірчею Луческу триває – радикальні фанати закликали румунського фахівця виїхати і не повертатися

Ультрас Динамо знову наїхали на Луческу / Фото: Колаж: Сьогодні

На останньому для Динамо календарному матчі року із Зорею, що завершився внічию 1:1, ультрас киян вивісили банер проти Мірчі Луческу

"1 гол, 1 очко, 1 квиток до Бухаресту", – було написано на полотні, присвяченому румунському фахівцю.

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Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Динамо набрало лише одне очко і забило один гол, встановивши історичний антирекорд клубу за часів виступів у ЛЧ.

Також на сторінці групи Druzi Dynamo в Facebook сьогодні з'явився такий пост:

  • "Я мову вивчатиму чесно
  • Щоб вміти сказати нарешті
  • Ieși din Kyiv, Lucescu! (Йди з Києва, Луческу)
  • Valiza, gara, Bucuresti! (Валіза, вокзал, Бухарест)".

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

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Нагадаємо, ультрас Динамо ведуть війну з Мірчею Луческу, починаючи з його призначення головним тренером київської команди влітку минулого року. Причина – багаторічна робота румунського тренера біля керма конкурента Динамо – Шахтаря.

Мірча Луческу / Фото: Reuters

Утім, керівництво Динамо, задоволене роботою Луческу, на протести ультрас не зважає – перед початком сезону із Мірчею, якому зараз 76 років, продовжили контракт до літа 2023-го.

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Бійка ультрас Динамо і Бенфіки / Фото: Twitter

Додамо, що перед заключною грою Динамо у Лізі чемпіонів ультрас київського клубу в Лісабоні влаштували побоїще з фанатами Бенфіки, наслідком якого стало затримання португальською поліцією 54 людей.