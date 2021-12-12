Чемодан, вокзал, Бухарест: Луческу призвали к отставке

Ультрас Динамо снова наехали на Луческу / Фото: Коллаж: Сегодня
На последнем для Динамо календарном матче года с Зарей, завершившемся вничью 1:1, ультрас киевлян вывесили баннер против Мирчи Луческу.
"1 гол, 1 очко, 1 билет в Бухарест", – было написано полотне, посвященному румынскому специалисту.
Напомним, в Лиге чемпионов Динамо набрало всего одно очко и забило один гол, установив исторический антирекорд клуба за время выступлений в ЛЧ.
Также на странице группы Druzi Dynamo в Facebook сегодня появился следующий пост:
- "Я мову вивчатиму чесно
- Щоб вміти сказати нарешті
- Ieși din Kyiv, Lucescu! (Уйди из Киева, Луческу)
- Valiza, gara, Bucuresti! (Чемодан, вокзал, Бухарест)".
Напомним, ультрас Динамо ведут войну с Мирчей Луческу, начиная с его назначения главным тренером киевской команды летом прошлого года. Причина – многолетняя работа румынского тренера у руля конкурента Динамо – Шахтера.
Впрочем, руководство Динамо, удовлетворенное работой Луческу, на протесты ультрас внимания не обращает – перед началом сезона с Мирчей, которому сейчас 76 лет, был продлен контракт до лета 2023-го.
Добавим, что перед заключительной игрой Динамо в Лиге чемпионов ультрас киевского клуба в Лиссабоне устроили побоище с фанатами Бенфики, результатом которого стало задержание португальской полицией 54 человек.