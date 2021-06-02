Динамо продлило контракт с Луческу до лета 2023-го

В первом сезоне под руководством Мирчи киевляне выиграли все внутренние трофеи и вышли в групповой турнир ЛЧ. Суркис рассчитывает, что "прогресс продолжится"

Тренер киевлян Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Вслед за Виталием Буяльским Динамо продлило контракт и со своим главным тренером Мирчей Луческу – до лета 2023 года.

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Предыдущее соглашение истекало бы летом 2022-го.

На прошлой неделе Игорь Суркис и Мирча Луческу посетили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во время совместной поездки стороны обсудили минувший сезон, планы на следующий и согласовали активацию опции продления контракта еще на один год.

"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года – это только начало новой, победной страницы в истории Динамо, и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути", – заявил президент Динамо Игорь Суркис

Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу Динамо", – добавил Суркис

Луческу и Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что в завершившемся сезоне под руководством Мирчи Луческу киевляне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины и впервые за четыре года вышли в группу Лиги чемпионов.

Добавим, что в новом сезоне главный конкурент Динамо на внутренней арене будет выступать под руководством нового наставника. Луиша Каштру на посту тренера Шахтера сменил Роберто Де Дзерби.