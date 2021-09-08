8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Чехія – Україна: прогноз на третій матч Петракова

Олег Люлька
8 вересня, 15:44
На думку аналітиків, найімовірнішим рахунком сьогоднішнього товариського поєдинку є нічия 1:1

Петраков vs Шилгавий / Фото: Reuters

У середу, 8 вересня, збірна України проведе третій матч під керівництвом Олександра Петракова. Після нічиїх з Казахстаном 2:2 і Францією 1:1 у відборі до ЧС-2022 "синьо-жовті" зіграють товариську зустріч з Чехією на її полі. Початок – о 21:45 за Києвом. Трансляція Чехія – Україна онлайн доступна на нашому сайті.

Чехія – Україна: де дивитися матч

Чехія – Україна. Прогноз букмекерів

Господарі – невеликі фаворити сьогодні. Букмекери встановили на перемогу збірної Чехії коефіцієнт 2.55, на перемогу збірної України – 3.25, а на нічию – 2.95.

Імовірність результату матчу за котируваннях аналітиків букмекерських контор:

  • Перемога Чехії – 38%;
  • Нічия – 33%;
  • Перемога України- 29%.

При цьому найвірогіднішим рахунком аналітики називають нічию 1:1 – на неї встановлено коефіцієнт 6,2.

Скільки голів буде забито? Експерти прогнозують, що матч буде "на менше". Котирування такі:

  • Менше 2,5 гола – 1.62, ймовірність 59%;
  • Більше 2,5 гола – 2.37, ймовірність 41%.

Хто заб'є гол? Аналітики видали такі коефіцієнти на авторство голів:

  • Матей Видра (Чехія) – 3.30;
  • Роман Яремчук (Україна) – 3.75;
  • Мартін Долежал (Чехія) – 3.85;
  • Андрій Ярмоленко (Україна) – 4.30;
  • Томаш Соучек (Чехія) – 5.00;
  • Олександр Зубков (Україна) – 6.00;
  • Антонін Барак (Чехія) – 6.00;
  • Олександр Зінченко (Україна) – 7.00;
  • Микола Шапаренко (Україна) – 7.00;
  • Алекс Крал (Чехія) – 8.00;
  • Томаш Холеш (Чехія) – 9.00.

"Результат для мене дуже важливий. Перед відбірковою грою з Фінляндією потрібен позитивний результат. Дуже важливий цей результат", – говорив напередодні тренер українців Олександр Петраков.

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Дивіться, як Чехія і Україна грають у відборі ЧС-2022

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