Чехія – Україна: прогноз на третій матч Петракова

Петраков vs Шилгавий / Фото: Reuters

У середу, 8 вересня, збірна України проведе третій матч під керівництвом Олександра Петракова. Після нічиїх з Казахстаном 2:2 і Францією 1:1 у відборі до ЧС-2022 "синьо-жовті" зіграють товариську зустріч з Чехією на її полі. Початок – о 21:45 за Києвом. Трансляція Чехія – Україна онлайн доступна на нашому сайті.

Чехія – Україна: де дивитися матч

Чехія – Україна. Прогноз букмекерів

Господарі – невеликі фаворити сьогодні. Букмекери встановили на перемогу збірної Чехії коефіцієнт 2.55, на перемогу збірної України – 3.25, а на нічию – 2.95.

Імовірність результату матчу за котируваннях аналітиків букмекерських контор:

Перемога Чехії – 38%;

Нічия – 33%;

Перемога України- 29%.

При цьому найвірогіднішим рахунком аналітики називають нічию 1:1 – на неї встановлено коефіцієнт 6,2.

Скільки голів буде забито? Експерти прогнозують, що матч буде "на менше". Котирування такі:

Менше 2,5 гола – 1.62, ймовірність 59%;

Більше 2,5 гола – 2.37, ймовірність 41%.

Хто заб'є гол? Аналітики видали такі коефіцієнти на авторство голів:

Матей Видра (Чехія) – 3.30;

Роман Яремчук (Україна) – 3.75;

Мартін Долежал (Чехія) – 3.85;

Андрій Ярмоленко (Україна) – 4.30;

Томаш Соучек (Чехія) – 5.00;

Олександр Зубков (Україна) – 6.00;

Антонін Барак (Чехія) – 6.00;

Олександр Зінченко (Україна) – 7.00;

Микола Шапаренко (Україна) – 7.00;

Алекс Крал (Чехія) – 8.00;

Томаш Холеш (Чехія) – 9.00.

"Результат для мене дуже важливий. Перед відбірковою грою з Фінляндією потрібен позитивний результат. Дуже важливий цей результат", – говорив напередодні тренер українців Олександр Петраков.

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