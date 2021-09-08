8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Чехия – Украина: прогноз на третий матч Петракова

Олег Люлька
8 сентября, 15:44
По мнению аналитиков, самым вероятным счетом сегодняшнего товарищеского поединка является ничья 1:1

Петраков vs Шилгавы / Фото: Reuters

В среду, 8 сентября, сборная Украины проведет третий матч под руководством Александра Петракова. После ничьих с Казахстаном 2:2 и Францией 1:1 в отборе к ЧМ-2022, "сине-желтые" сыграют товарищескую встречу с Чехией на ее поле. Начало – в 21:45 по Киеву. Трансляция Чехия – Украина онлайн доступна на нашем сайте.

Чехия – Украина: где смотреть матч

Чехия – Украина. Прогноз букмекеров

Хозяева – небольшие фавориты сегодня. Букмекеры установили на победу сборной Чехии коэффициент 2.55, на победу сборной Украины – 3.25, а на ничью – 2.95.

Вероятность результата матча по котировкам аналитиков букмекерских контор:

  • Победа Чехии – 38%;
  • Ничья – 33%;
  • Победа Украины- 29%.

При этом самым вероятным счетом аналитики называют ничью 1:1 – на нее установлен коэффициент 6,2.

Сколько голов будет забито? Эксперты прогнозируют, что матч будет "на меньше". Котировки такие:

  • Меньше 2,5 гола – 1.62, вероятность 59%;
  • Больше 2,5 гола – 2.37, вероятность 41%.

Кто забьет гол? Аналитики выдали такие коэффициенты на авторство гола:

  • Матей Выдра (Чехия) – 3.30;
  • Роман Яремчук (Украина) – 3.75;
  • Мартин Долежал (Чехия) – 3.85;
  • Андрей Ярмоленко (Украина) – 4.30;
  • Томаш Соучек (Чехия) – 5.00;
  • Александр Зубков (Украина) – 6.00;
  • Антонин Барак (Чехия) – 6.00;
  • Александр Зинченко (Украина) – 7.00;
  • Николай Шапаренко (Украина) – 7.00;
  • Алекс Крал (Чехия) – 8.00;
  • Томаш Холеш (Чехия) – 9.00.

"Результат для меня очень важный. Перед отборочной игрой с Финляндией нужен позитивный результат. Очень важен этот результат", – говорил накануне тренер украинцев Александр Петраков.

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