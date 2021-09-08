Чехия – Украина: прогноз на третий матч Петракова

Петраков vs Шилгавы / Фото: Reuters

В среду, 8 сентября, сборная Украины проведет третий матч под руководством Александра Петракова. После ничьих с Казахстаном 2:2 и Францией 1:1 в отборе к ЧМ-2022, "сине-желтые" сыграют товарищескую встречу с Чехией на ее поле. Начало – в 21:45 по Киеву. Трансляция Чехия – Украина онлайн доступна на нашем сайте.

Чехия – Украина: где смотреть матч

Чехия – Украина. Прогноз букмекеров

Хозяева – небольшие фавориты сегодня. Букмекеры установили на победу сборной Чехии коэффициент 2.55, на победу сборной Украины – 3.25, а на ничью – 2.95.

Вероятность результата матча по котировкам аналитиков букмекерских контор:

Победа Чехии – 38%;

Ничья – 33%;

Победа Украины- 29%.

При этом самым вероятным счетом аналитики называют ничью 1:1 – на нее установлен коэффициент 6,2.

Сколько голов будет забито? Эксперты прогнозируют, что матч будет "на меньше". Котировки такие:

Меньше 2,5 гола – 1.62, вероятность 59%;

Больше 2,5 гола – 2.37, вероятность 41%.

Кто забьет гол? Аналитики выдали такие коэффициенты на авторство гола:

Матей Выдра (Чехия) – 3.30;

Роман Яремчук (Украина) – 3.75;

Мартин Долежал (Чехия) – 3.85;

Андрей Ярмоленко (Украина) – 4.30;

Томаш Соучек (Чехия) – 5.00;

Александр Зубков (Украина) – 6.00;

Антонин Барак (Чехия) – 6.00;

Александр Зинченко (Украина) – 7.00;

Николай Шапаренко (Украина) – 7.00;

Алекс Крал (Чехия) – 8.00;

Томаш Холеш (Чехия) – 9.00.

"Результат для меня очень важный. Перед отборочной игрой с Финляндией нужен позитивный результат. Очень важен этот результат", – говорил накануне тренер украинцев Александр Петраков.

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Смотрите, как Чехия и Украина играют в отборе ЧМ-2022