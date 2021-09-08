Чехія – Україна: о котрій початок і де дивитися матч

Товариський поєдинок команди Олександра Петракова проти чехів в Пльзені почнеться сьогодні о 21:45 за київським часом. Гру в прямому ефірі покажуть на ТБ і в інтернеті

Ярмоленко уже перемагав чехів / Фото: Getty Images

Після нічиїх з Казахстаном 2:2 і Францією 1:1 збірна України в середу, 8 вересня, проводить товариську зустріч з Чехією на її полі. Онлайн Чехія – Україна з відео голів доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

Гру, яка почнеться на 12-тисячній "Дусан Арені" в Пльзені о 21:45 за київським часом, покажуть на ТБ і в інтернеті.

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Розклад трансляцій матчу Чехія – Україна:

Канал "Україна", прямий ефір;

Канал "Футбол 1", прямий ефір;

Сервіс OLL.TV (в підписці), прямий ефір;

(в підписці), прямий ефір; Канал "Футбол 2" 9 вересня о 02:25, повтор;

Канал "Футбол 1" 9 вересня о 11:15, повтор;

Канал "Футбол 2" 9 вересня о 19:05, повтор;

Канал "Футбол 1", 10 вересня о 15:20, повтор;

Канал "Футбол 2", 10 вересня о 22:50, повтор;

Канал "Футбол 2" 11 вересня о 11:15, повтор;

Канал "Футбол 2", 12 вересня о 07:50, повтор.

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Відзначимо, що збірна Чехії, як і українська команда, в кваліфікації ЧС-2022 посідає другу сходинку в своїй групі.

У своєму останньому поєдинку Чехія на виїзді програла Бельгії 0:3.

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СТОСУНКИ УКРАЇНИ З ЧЕХІЄЮ

Збірні України та Чехії зустрічалися між собою чотири рази. Перевага поки на нашому боці. Наша команда двічі перемогла в 2018 році (1:0 удома і 2:1 на виїзді) в переможному для нас сезоні Ліги націй.

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Чехи перемагали рівно десять років тому – тоді матч завершився з розгромним рахунком 4:0. Ще одного разу (в 2012-му) команди зіграли внічию (0:0).

Дивіться, як Україна раніше обігрувала Чехію